Palermo, rinviata la conferenza stampa

Saranno 20 giorni di fuoco per il Palermo sul piano societario. La nuova proprietà dovrà far fronte alle prime scadenze fiscali.

Saranno 20 giorni di fuoco per il Palermo sul piano societario. La nuova proprietà dovrà far fronte alle prime scadenze fiscali e bisogna anche fare attenzione alla Lega B che aspetta i documenti per i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria dei nuovi azionisti.

Il 16 gennaio è il primo scoglio da superare. Entro questa data, infatti, la nuova proprietà dovrà pagare le ritenute fiscali e previdenziali sugli stipendi, riguardanti i mesi di settembre e ottobre, versati da Zamparini lo scorso 16 dicembre.

Il prossimo pagamento degli stipendi veri e propri, invece, è fissato il 16 febbraio e riguarderà le ultime due mensilità del 2018. L’a.d. Facile, all’uscita dall’ultima riunione con Richardson, ha dichiarato che sarà la nuova società a sobbarcarsi le prime ritenute fiscali e ha confermato che la conferenza stampa è stata rinviata.

Sul mercato ancora nessun movimento, sul campo ripresa ieri la preparazione in vista del match contro la Salernitana.

