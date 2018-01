calcio

Palermo, Rispoli ancora out

Doppia seduta d'allenamento per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio contro lo Spezia. Questa mattina per i rosanero, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da circuiti di forza e da un'esercitazione tecnico-tattica.

Nel pomeriggio, invece, per Nestorovski e compagni, lavori di attivazione seguiti da un'esercitazione tecnica per il tiro in porta e da una partita su porzione ridotta del terreno di gioco. Mato Jajalo ha svolto un allenamento differenziato programmato. Riatletizzazione e fisioterapia per Andrea Ingegneri, Michel Morganella e Gabriele Rolando. Cure dei fisioterapisti, infine, per Andrea Rispoli. I rosanero torneranno in campo nella giornata di domani.

