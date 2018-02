Palermo Calcio

Continua l'allenamento in parte col gruppo e proseguendo con un allenamento differenziato grazie alle cure dei fisioterapisti

Continua il percorso di recupero di Andrea Rispoli, che nell’allenamento di oggi (in vista del match contro il Foggia) ha svolto una parte del lavoro col gruppo, proseguendo con un allenamento differenziato e sottoponendosi alle cure dei fisioterapisti.

Come riportato dal sito ufficiale i rosanero hanno svolto, al ”Tenente Onorato” di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da esercizi di forza. La seduta è proseguita con esercitazioni tecnico-tattiche e si è conclusa con una partita su porzione ridotta del terreno di gioco. Sul fronte degli infortunati, Andrea Ingegneri e Michel Morganella hanno svolto attività di riatletizzazione e si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Fisioterapia, infine, per Giuseppe Bellusci.

