Palermo, Ritiro in due parti, una in Trentino: i rosanero programmano la stagione

Il ritiro estivo del Palermo si fa in due posti e in due momenti diversi: nelle prossime ore l'ufficialità.

Una prima parte in Trentino e una seconda parte nel centro Italia, il ritiro estivo del Palermo si fa in due posti e in due momenti diversi: nelle prossime ore l’ufficialità, in attesa della definizione delle amichevoli.

Ci sono ormai ampie conferme, anche da parte del club stesso. San Lorenzo Dorsino con il centro sportivo “Promeghin”, che negli ultimi anni ha ospitato la Primavera della Juventus, sarà la sede della prima parte che dovrebbe iniziare intorno al 15 luglio.

Sopralluoghi già effettuati, accordi contrattuali ormai in via di formalizzazione. Intanto, il dg Lucchesi ha già confermato le imminenti cessioni dei big: via tutta la pattuglia slava, per motivi di ingaggio soprattutto.

