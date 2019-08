Palermo, Santana: ''Sarà un anno fondamentale'' *VIDEO*

ritorno al Palermo

Palermo, Santana: ''Sarą un anno fondamentale'' *VIDEO*

Mario Alberto Santana intervenuto in conferenza stampa, spiega la sua scelta di tornare in rosanero.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/08/2019 - 15:25:29 Letto 384 volte

Parla Mario Alberto Santana e lo fa da leader di questo Palermo. L’esperto giocatore, intervenuto in conferenza stampa, spiega la sua scelta di tornare in rosanero e le sensazioni in vista della stagione.

“Lavoreremo tre settimane, non dobbiamo piangerci addosso per il tempo perso e ringraziare la società che ci ha messo tutto a disposizione per lavorare bene. Riusciamo a stare insieme, a parlare, in campo abbiamo dottori e fisioterapisti, c’è tutto quel che serve. Dobbiamo solo andare in campo senza piangerci addosso, l’unico modo che abbiamo per ringraziarli è sul campo”.





