Palermo, sarà Rosario Pergolizzi il nuovo allenatore

Cambio di copione: il nuovo allenatore del Palermo sarą Rosario Pergolizzi.

Cambio di copione: il nuovo allenatore del Palermo sarà Rosario Pergolizzi, 50 anni. Nulla di ufficiale ma dopo giorni di riflessione la scelta sembra essere caduta definitivamente su di lui per una serie di motivazioni di carattere tecnico e ambientale. La società mantiene ancora il massimo riserbo ed è riuscita finora anche a tenere nascoste le indiscrezioni. Appena due giorni fa sembrava fatta per Giovanni Bucaro, nome “esplorato” dal direttore generale Rinaldo Sagramola, che sembrava rispondere ai requisiti necessari.

Adesso è Pergolizzi, nel ventaglio dei nomi esaminati in questi giorni, ad essere il prescelto. Oltre a Bucaro si erano fatti anche i nomi di Lucarelli e Tedesco, quest’ultimo tesserato per la squadra maltese del Gzira United che ha appena centrato un traguardo storico, il superamento del turno in Europa League a spese del più titolato Hajduk Spalato.

