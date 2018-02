Pagelle Palermo

Palermo, sconfitta immeritata nonostante i guantoni immacolati di Leali

E' vero, sconfitta immeritata e timidi segnali di risveglio ma...che fatica arrivare in porta. Unica prova sopra la sufficienza quella di Jajalo. Difesa distratta soltanto nel finale. Attacco sterile.

17/02/2018

A Perugia, timidi segnali di risveglio da parte del Palermo che, soprattutto nella ripresa, probabilmente messo al corrente dei risultati positivi di tutte le più vicine dirette concorrenti nella corsa alla promozione, per larghi tratti della gara riesce a prendere il comando delle operazioni; tuttavia, possesso di palla e costante stazionamento nella metà campo avversaria fruttano pericoli abbozzati ma nessuna conclusione pulita nello specchio della porta difesa da Leali (a fine gara guantoni immacolati per il guardiapali umbro). Aspetto che sottolinea ancora una volta le gravi lacune in fase d’attacco di una squadra non ancora uscita dal tunnel delle sconfitte ma apparsa certamente più tonica rispetto alle gare perse contro Empoli e Foggia. La beffa, causata da un’incertezza della difesa, arriva nei minuti di recupero con Di Carmine lesto a capitalizzare anticipando Pomini (anche per lui giornata di ordinaria amministrazione) uscito alla disperata. Aspettando l’esito del posticipo tra Frosinone e Ascoli, vola a +6 l’Empoli, squadra carrarmato del campionato cadetto (sei vittorie di fila, condite da 20 gol fatti e sei subiti), e si rifanno sotto Bari e Cittadella adesso a meno due dai rosanero. Tuona come non avveniva da tempo Zamparini, che impone il ritiro della squadra a Coccaglio (provincia di Brescia) in vista dell’altra trasferta sul campo della Pro Vercelli. Tedino non sembra ancora in pericolo, anche se, dopo tre sconfitte di fila, checchè se ne dica la gara contro i piemontesi potrebbe essere decisiva riguardo alla sua permanenza sulla panchina del Palermo.

Di seguito le pagelle

Pomini 5,5

Sarebbe stato un 6 pieno per avere serenamente amministrato l’ordinario durante un match in cui il Perugia di tiri nello specchio non arriva a farne neanche mezzo. Non appare del tutto esente da colpe in occasione del gol di Di Carmine, considerato che avrebbe potuto leggere con un filo d’anticipo l’errore grossolano di Szyminski che costa la partita alla sua squadra.

Szyminski 4,5

Troppo grave la dormita su Di Carmine che finisce per condannare ingiustamente il Palermo. Non ci fosse stato quell’episodio, per il polacco la sufficienza sarebbe stata ampiamente meritata.

Rajkovic 6

Una delle poche note liete il croato, che rientra dando il suo contributo alla difesa, grazie ad una buona personalità che spesso e volentieri lo fa anche spingere in interessanti sganciamenti in fase offensiva.

(dal 67’ del s.t Bellusci) S.V

Rispoli 5,5

Ci si aspettava di più dal vicecapitano, che ha comunque l’attenuante di non avere ancora del tutto recuperato dall’infortunio. Non guadagna il fondo come sa anche se ci mette impegno. Dal suo pieno recupero dipende tanto dell' auspicata rinascita del Palermo.

Murawski 6

Il motorino polacco gioca la sua onesta partita fatta di sostanza e consueta capacità di rottura del gioco avversario. Non sempre preciso nei passaggi, riesce tuttavia a far capire quanto utile potrà essere in futuro la sua presenza.

Jajalo 6,5

Probabilmente Il migliore non solo tra le fila della sua squadra ma tra i ventidue in campo. Attento, propositivo, autoritario, bravo a interrompere le azioni del Perugia e a ripartire; il bosniaco non sciupa quasi mai palla arrivando spesso alla conclusione.

Chochev 4,5

Quando incappa in certe giornate il bulgaro sembra il classico giocatore regalato agli avversari. Abulico, impalpabile in fase propositiva come in quella di contenimento.

Aleesami 5,5

Il Palermo costruito da Tedino dovrebbe prevedere la presenza di stantuffi sulle fasce; è lì che molto del gioco offensivo della squadra dovrebbe svilupparsi: come Rispoli, anche il norvergese dimostra grandi difficoltà nel guadagnare il fondo, anche perché impensierito dal dinamismo di Mustacchio, cliente non proprio semplice da tenere a bada.

Trajkovski 5

Non basta saper tenere palla e cercare sponde nel tentativo di aprire la difesa avversaria; quando hai nelle tue corde estro e buone capacità balistiche la via del gol ad un certo punto te la devi cercare anche da solo e con più convinzione.

La Gumina 5,5

Il suo allenatore gli accorda fiducia, lo fa partire titolare al fianco di Trajokovski e il giovane palermitano lo ripaga sì con una gara da combattente (guadagna diversi calci piazzati da buone posizioni) ma ancora una volta avara di tiri in porta. E anche se non c’è nessuno che ti serve a dovere, un attaccante qualche volta deve pur provarci.

(dal 15 s.t Nestorovski) 5

La speranza di vedere con lui un Palermo finalmente capace di tirare in porta in maniera pericolosa naufraga con il passare dei minuti. Apporto quasi nullo in termini di conclusioni da parte del macedone. Soltanto il solito gran movimento e una personalità più spiccata che da sola mette in apprensione la difesa del Perugia.

