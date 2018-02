Palermo: Serata da incubo al Castellani. Un grande Empoli riporta tutti coi piedi per terra

L'Empoli domina e spiega ai rosanero che per tornare in A bisognerà fare un bagno d'umiltà e pedalare a più non posso

02/02/2018

Al Castellani di Empoli, sotto una pioggia battente, il Palermo di Tedino incassa una sconfitta che, definire pesante sarebbe quantomeno riduttivo: traumatica, ecco l’aggettivo che fotografa meglio il 4-0 inflitto da Caputo (tripletta memorabile per il 31enne attaccante di Altamura, capocannoniere del torneo con 20 gol) e compagni alla difesa meno perforata della serie cadetta. Un risultato che più giusto non si può, maturato al termine di novanta minuti in cui i toscani, da cinque gare sotto la guida tecnica di Aurelio Andreazzoli, e rinforzati durante l’appena concluso mercato di gennaio dagli azzeccati innesti degli esperti Brighi e Maietta (oltre che del bravo portiere Gabriel scuola Milan), hanno dominato in lungo e in largo, sciorinando giocate d’alta scuola (da play station l’azione che, in apertura di secondo tempo ha permesso a Caputo di insaccare il 3-0 su imbeccata dello scatenato Zajc) al cospetto di avversari apparsi sotto tono nonché privi di quel mordente e di quella personalità che, soprattutto in occasione delle gare in trasferta, li aveva portati a scalare la vetta della classifica. A Tedino adesso, il compito di raccogliere i cocci di questo vaso imploso, affinchè la scoppola subita possa un giorno essere definita salutare piuttosto che fatale. I segnali di quella che sarebbe stata una serata complicata, in casa rosanero si sono avvertiti fin da subito; l’inizio infatti ha fatto da preludio al canovaccio dell’intero match, con i padroni di casa, reduci dall’entusiasmante poker di Bari, mentalmente proiettati ad una gara d’assalto. Il gol di Brighi al 12’ - piattone sotto porta da attaccante consumato -, su respinta affannosa di Posavec seguita al diagonale di Pasqual, spianava la strada degli azzurri che, complice un Palermo attendista continuavano a comandare il gioco. Segnali incoraggianti dei rosanero dalla mezz’ora in poi, con il duo macedone che si fa vivo al 29’ con il colpo di testa di Nestorovski e un minuto dopo con Traikovski la cui incursione dalla sinistra mette in apprensione la retroguardia avversaria. Il tempo di un altro paio di brividi (tiro di Nestorovski dalla distanza e spizzata di testa a lato di Chochev su azione d’angolo) e arriva, proprio un attimo prima del fischio dell’arbitro il gol del 2-0, quello che probabilmente taglia le gambe ai siciliani, siglato da Ciccio Caputo, bravo a bruciare sullo scatto Dawidowicz su imbeccata del solito Zajc. La ripresa è un calvario durante il quale, un Palermo troppo brutto per essere vero perde definitivamente la sfida nella sfida, ossia quella che alla vigilia voleva constatare se ad avere la meglio sarebbe stato il miglior attacco o la migliore difesa. A mettere tutti d’accordo ci pensa super Ciccio Caputo, siglando come detto il 3-0 al culmine di un’azione da manuale e il poker al 36’, in seguito ad un rigore da lui stesso ottenuto per un fallo commesso dal disastroso Dawidowicz (da incubo la serata del polacco, protagonista in negativo in almeno tre dei quattro gol dell’Empoli). Dieci giorni: questo il tempo a disposizione di Tedino e dei suoi ragazzi per riordinare le idee in attesa che al Barbera scenda in campo il Foggia. Intanto, aspettando l’esito della gara tra Frosinone e Pescara, il super Empoli, se ce ne fosse bisogno, fa capire che per conquistare un posto al sole ci sarà da sudare davvero tanto.

