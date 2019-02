futuro del Palermo Calcio

Palermo, servono soldi e servono subito

I rosanero che si leccano le ferite dopo la debacle di Crotone. Ma sul fronte societario i nuvoloni non vanno via, anche perché i debiti del club ammontano a 47 milioni di euro.

Una batosta che ha praticamente mandato in tilt il Palermo. Rosanero che si leccano le ferite dopo la debacle di Crotone, una sconfitta pesante non sono nel risultato ma anche per la classifica, visto che in questo momento il Palermo sarebbe escluso dalla promozione diretta in serie A.

Rosanero che nel prossimo turno, ovvero sabato pomeriggio, giocheranno al Barbera contro il Lecce. Altro match delicato, visto che la compagine salentina sta attraversando un ottimo periodo di forma e ha un solo punto di ritardo nei confronti proprio del Palermo.

Ma sul fronte societario i nuvoloni non vanno via, anche perché i debiti del club ammontano a 47 milioni di euro. La cordata capeggiata da Sagramola e Preziosi sta procedendo con le due diligence, e Rino Foschi in merito ad una possibile cessione dice: “Sono convinto che il Palermo il 15 marzo sarà di proprietà del gruppo con cui abbiamo iniziato questo discorso, insieme a Mirri. Ha avuto la prelazione sull’acquisto dell’intero pacchetto azionario perché insieme a lui c’è un gruppo”.

Foschi ha fretta di chiudere, servono soldi e servono subito per iniziare a saldare debiti e pagare i prossimi stipendi.

