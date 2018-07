sentenza figc

Palermo, sfuma la Serie A: sentenza beffa

Parma in A partendo da -5, due anni a Calaiò per gli sms incriminati: si spegne così l'ultima speranza rosanero

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2018 - 12:40:54 Letto 429 volte

Nell'aria c'era fermento, ma anche una buona dose di sconforto; qualcuno era scettico fin dall'inizio, qualcuno invece aveva cominciato a crederci (ma non troppo). Invece finisce così, con l'ennesima batosta legale, la speranza del Palermo di approdare in Serie A.

Il Tribunale Federale della Figc ha decretato: il Parma inizierà il prossimo campionato con 5 punti di penalizzazione, ma in Serie A. I tifosi rosanero avevano "tifato" fino alla fine per la giustizia sportiva, per un nuovo verdetto che li avrebbe potuti condurre nella massima serie dopo le grandi delusioni della partita di playoff di B contro il Frosinone - e la conseguente sentenza che omologava il risultato nonostante le polemiche per i comportamenti degli avversari del Palermo.

Due anni di squalifica invece a Emanuele Calaiò, attaccante del club emiliano autore di sms sibillini ai colleghi dello Spezia in occasione dell'ultima di campionato di serie B. Il tribunale ha riconosciuto il tentato illecito sportivo paventato dai media e poi caldeggiato, prove alla mano, dalla Procura Federale.

Si spegne definitivamente il sogno: per il Palermo e i palermitani, vacanze amarissime.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!