infortunio

Palermo, si fa male Rispoli

Si ferma Andrea Rispoli nel Palermo che sta preparando l'esordio casalingo contro la Cremonese di venerdì sera alle 21

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/08/2018 - 21:46:16 Letto 344 volte

Si ferma Andrea Rispoli nel Palermo che sta preparando l’esordio casalingo contro la Cremonese di venerdì sera alle 21. Il difensore ha riportato la lesione di secondo grado all’adduttore lungo della gamba sinistra. Il giocatore ha già iniziato il programma di fisioterapia del caso.

Non sono noti i tempi di recupero che rischiano però di non essere inferiori ai 30 giorni. Rispoli era fra i giocatori che aspettavano notizie di mercato. Questo infortunio rischia di chiudergli definitivamente la possibilità di cessione. A proposito degli altri giocatori ancora alle prese con gli acciacchi, continuano il programma di recupero Ivaylo Chochev e Simone Lo Faso. Entrambi, comunque, non saranno a disposizione per venerdì sera.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!