Palermo, si fa male Santana

A caccia della decima vittoria consecutiva. Il Palermo vuole proseguire la sua marcia trionfale, domenica al Barbera arriva il Corigliano che è ormai in autogestione ma che darà comunque battaglia e proverà a fare uno scherzetto post Hallowen. Nel Palermo si ferma Mario Alberto Santana. Un altro imprevisto sul fronte infortuni con l’argentino che si è fermato per un problema muscolare durante l’allenamento al “Pasqualino” di Carini. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore ma il giocatore resta in dubbio per la gara interna contro i calabresi: parola d’ordine massima prudenza.

Chi invece dovrebbe rientrare è Sforzini, che ieri si è allenato con la maschera protettiva: grazie a questa protezione domenica dovrebbe essere a disposizione di Pergolizzi, così come Ricciardo e Martinelli. Ancora da valutare invece lo stato di forma di Andrea Accardi. Rosanero che dopo il Corigliano affronteranno in casa il Savoia, insomma due gare casalinghe per spalancare definitivamente le ali e distaccarsi ulteriormente dalle dirette concorrenti alla promozione in serie C.

