Calcio

Palermo, si lavora per l’Empoli

di Marco Gullā | Pubblicata il: 29/01/2018 - 20:22:40 Letto 313 volte

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento verso il match di venerdì sera contro l'Empoli.

I rosanero scesi in campo contro il Brescia hanno svolto, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, un lavoro rigenerante. Il resto del gruppo, invece, dopo i lavori di attivazione funzionale, ha svolto esercizi di forza esplosiva concludendo la seduta con partite a tema ed una partita in porzione ridotta del terreno di gioco. Andrea Accardi ha lavorato regolarmente con i compagni.

Lavoro differenziato programmato per Igor Coronado e Stefano Moreo, riatletizzazione e fisioterapia per Andrea Ingegneri e Michel Morganella. Cure dei fisioterapisti, infine, per Haitam Aleesami, Norbert Balogh, Giuseppe Bellusci ed Andrea Rispoli.

I rosanero torneranno in campo nella giornata di domani. Mercato: il Palermo ha ufficialmente ceduto Embalo al Brescia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!