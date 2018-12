Palermo-Benevento

Palermo, solo un pari con il Benevento

Finisce 0-0 al Barbera tra Palermo e Benevento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2018 - 23:19:51 Letto 388 volte

La cronaca: Stellone punta sulla coppia Nestorovski-Puscas, dietro c’è Trajkovski. Benevento con Asencio e Coda. Il Benevento inizia meglio e cerca di far circolare palla, rosanero che invece attendono per ripartire. Al 9’ occasione per gli ospiti, Coda supera Bellusci che con astuzia lo ferma, giallorossi che chiedono il rigore che però non viene concesso. Palermo che non riesce a creare gioco, Benevento che invece al 26’ sfiora il gol con un bel colpo di testa di Coda che per poco non fa secco Brignoli. Palermo che continua a soffrire le avanzate dei giallorossi che spingono forte e provano ad abbattere il muro rosanero. Al 35’ è clamoroso l’errore di Coda che solo davanti a Brignoli mette a lato, errore pazzesco che grazia la formazione di Stellone. Al 40’ il primo squillo del Palermo, Haas si crea lo spazio per il tiro e sfiora l’angolino con un bel diagonale. Rosanero che hanno poche idee a centrocampo, il Benevento invece ha più sprint soprattutto nelle ripartenze.

Ripresa, Palermo più aggressivo, al 50’ bella palla dentro per Puscas che però non riesce ad inquadrare la porta. Gara che viaggia a ritmi bassi, pochi scambi, insomma poco calcio. 58’ Benevento ancora pericoloso, gran palla in mezzo sempre per il solito Coda che di testa alza troppo sopra la traversa. Stellone capisce che servono maggiori idee e mette dentro Falletti al posto di uno spento Murawski, rosanero a trazione anteriore. La gara stenta a decollare, Benevento che non arretra e cerca sempre di graffiare in contropiede. Entra anche Rispoli al posto di Salvi, Stellone cerca di dare vivacità alle corsie esterne. All’82’ la clamorosa palla gol per il Palermo, gran palla in mezzo di Nestorovski per Trajkovski che tutto solo, come un rigore in movimento spara delittuosamente in curva, errore pazzesco. Brignoli nel finale salva su Bonaiuto. Finisce 0-0.

