Palermo, Stellone: ''Sono carico e deciso, ce la faremo'' *VIDEO*

Roberto Stellone torna a parlare e lo fa da allenatore del Palermo dopo i primi allenamenti.

Deciso, determinato e al contempo sicuro di poter fare bene. Roberto Stellone torna a parlare e lo fa da allenatore del Palermo dopo i primi allenamenti.

“L’anno scorso ho accettato - esordisce così Stellone - consapevole di poter vincere e ho riaccettato perché so che abbiamo le carte in regola per farlo. Ci dobbiamo riprendere quanto perso. Vedo grande abnegazione e voglia”.

A prendere la parola anche il direttore dell’Area Tecnica rosanero Rino Foschi:

“È la prima volta che sono qua, dovrebbe essere lui (Stellone, ndr.) a presentare me. Sapete cos’è successo: c’è stato questo cambio e a mio avviso viene da lontano. La società, sul mercato e in campo, non era convinta di un certo tipo di lavoro e mi prendo le resposanbilità. Il mercato non ha aiutato. Stellone è venuto con entusiasmo, conosce gli innesti e l’organico. Sono convinto che possa fare cose importanti e farà un buon lavoro: nel mercato di gennaio vedremo cosa fare sia in entrata che in uscita”.

Palla che passa ancora a Stellone:

“Ho parlato alla squadra di tanti aspetti, tattici e comportamentali. Modulo? Hanno tutti dei pro e dei contro, non c’è una regola, la differenza la fanno gli interpreti: abbiamo la fortuna di avere una squadra duttile. Cambieremo ogni volta in base all’avversario. L’anno scorso siamo partiti con la difesa a 4 ma mi baso su un paio di moduli. Ora tutto dipende dallo stato fisico dei giocatori e sfrutterò lo stato di forma di tutti. Starà a me valutare”.

Confronto con la sua prima avventura in rosanero terminata con la sconfitta di Frosinone:

“Questa volta è diversa dalla prima, c’era anche una cornice di pubblico importante perchè l’obiettivo era vicino. Ci sono meno presenze allo stadio, ma è normale. Il pubblico può essere decisivo ai fini della classifica. Non penso che il Palermo sia in crisi: una prestazione negativa ci sta anche per le più forti, vinci quando stanno bene tutti, si perde quando più di uno ha giocato meno bene. Bisogna ridurre al minimo queste giornate negative”.

E sul divorzio dai rosanero Stellone dice:

“Non c’è stato confronto con la società, anche per il casino dei ricorsi, non c’è stato nemmeno il tempo. Mi è stato solo comunicato che non si ripartiva con me. Conta solo che io sono qua. Se avessi voluto continuare? Non pensiamo al passato ma a quello che sarà”.

Infine Foschi ci tiene a precisare:

“Abbiamo avuto difficoltà serie e abbiamo fatto un mercato per incassare 25-30 milioni. I giocatori potevano andare via ma a fronte delle cifre giuste. Ridendo e scherzando qualcosa lo abbiamo incassato. Molti di loro rimarranno, ci stiamo lavorando. Sicuramente crediamo che Stellone possa fare meglio”.

