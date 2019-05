futuro del Palermo

Palermo, tanti big in partenza. Rossi resta?

Dopo lo scampato pericolo riguardante la retrocessione in serie C, l'Arkus è già pronta per investimenti importanti.

Il Palermo e’ pronto per ripartire. Dopo lo scampato pericolo riguardante la retrocessione in serie C, con la B Arkus e’ già pronta per investimenti importanti e soprattutto costruire una squadra che possa ambire alla promozione in serie A. Il Palermo 2.0 - così lo ha rinominato il patron Salvatore Tuttolomondo - prediligerà una linea verde. Il monte ingaggi è troppo elevato per un campionato di Serie B e per le disponibilità economiche di Arkus, pertanto verrà ridotto e bisognerà rinunciare a qualche “big”. Possibile l’addio di Nestorovski, mentre andranno ridiscussi i contratti di Jajalo e Rispoli (in scadenza), oltre che di Rajkovic. Non rinnoverà Aleesami. L’allenatore dovrebbe essere Delio Rossi, anche se Lucchesi deve ancora incontrarlo.

Rompete le righe per la squadra, a breve sarà deciso dove effettuare il ritiro in vista della prossima stagione.

