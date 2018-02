Palermo calcio

Palermo: Tedino alla ricerca della giusta alchimia per riconquistare la vetta

"Palermo, con il Foggia vediamo di che pasta sei fatto". Intervistato in sala stampa, Mister Tedino dichiara di volere risposte dalla sua squadra dopo la debacle del Castellani

Vuoi per l’annunciato record stagionale di presenze, che vedrà gli spalti del Renzo Barbera gremiti da almeno diecimila spettatori, vuoi per lo scivolone del Frosinone a Bari (ad ottobre in casa del Novara l’ultima sconfitta dei ciociari che, da allora, hanno collezionato 17 risultati utili consecutivi conditi da otto vittorie, cinque delle quali di fila prima dello stop del San Nicola), che in caso di successo sul Foggia nel posticipo di domani sera vedrà i rosanero issarsi nuovamente in testa alla classifica, in compagnia dei laziali e dell’Empoli (che vincendo a Novara la quinta partita di fila sembra davvero non volersi più fermare), fatto sta che a Palermo si respira un’atmosfera di sana tensione sportiva come non accadeva da tempo. Tedino e i suoi ragazzi l’avvertono e ne sono compiaciuti, come si evince dalle stesse parole del mister che ha parlato in sala stampa: “Abbiamo riportato l’ambiente, scosso per la retrocessione, alla normalità. Non era facile raccogliere i cocci della stagione passata. Soltanto con il lavoro e la professionalità di questo gruppo è stato possibile farlo. I tifosi lo hanno capito e ci sono stati vicini. Abbiamo fatto capire loro di amare il nostro lavoro e di rispettare la città. Sotto questo punto di vista i calciatori sono più tranquilli, tanto da potere esprimersi meglio in campo”. E ci vorrà certamente il miglior Palermo, domani sera contro il Foggia, squadra che sta attraversando un buon momento di forma, come testimoniano le due vittorie di fila ottenute in casa dell’Entella e, sabato scorso, allo Zaccheria, in rimonta contro l’Avellino. “ Una partita da affrontare con il giusto atteggiamento mentale, consapevoli del fatto che la squadra allenata da Stroppa gioca un calcio dinamico e spettacolare. Dovremo essere abili soprattutto quando ad avere la palla tra i piedi saranno loro. Ci sarà da correre parecchio – ammette Tredino -, i rossoneri non cambiano il modulo 4-3-3 da almeno tre anni e gli ultimi innesti effettuati durante il recente mercato di gennaio hanno rinforzato la rosa. Niente nomi ad effetto tra loro, ma gente che corre e che si conosce a memoria”. Vincere per spazzare via i cattivi pensieri scaturiti dalle quattro sberle rimediate al Castellani. “E’ stata un settimana durissima. Considero l’Empoli la squadra più forte del torneo ma, dal momento che se dovessimo ripetere la gara, sono certo che non finirebbe in quel modo, bisogna capire quali errori sono stati commessi proprio per non ripeterli più. Siamo ad un bivio fondamentale della nostra stagione - prosegue il tecnico -, in cui sarà importante capire di che pasta siamo fatti, qual è lo spessore psico-fisico della squadra. Ecco perché l’esito del match contro il Foggia è di fondamentale importanza”. Esito che potrebbe essere influenzato in maniera decisiva dall’undici che Tedino deciderà di mandare in campo. “Questa è una valutazione che spetta all’allenatore; siamo stati colpiti, da ottobre a dicembre, da una lunga serie di infortuni che non ci hanno permesso di potere disporre di alcuni elementi importanti: Rispoli ad esempio, è quasi arruolabile, anche se mi riservo di valutarlo nelle prossime 36 ore per non rischiarlo. Ho la possibilità di effettuare le scelte migliori in base all’avversario, e il fatto di avere a disposizione seri e abili professionisti è un aspetto importante. Nestorovski è il nostro capitano, segna tanto ed ha la giusta fame per tornare al gol e trascinare i suoi compagni; Moreo, simile tatticamente a La Gumina, deve solo capire di essere un giocatore di grandi prospettive; gioca un calcio moderno, partecipa alla manovra non essendo il classico attaccante statico, buono soltanto ad aspettare che gli giunga il cross giusto da spingere in rete. Trajkovski ha talento ma deve trovare la giusta continuità. Riguardo Dawidowicz, tutti lo hanno osannato prima della gara di Empoli, che comunque nel complesso non reputo affatto negativa, per poi criticarlo aspramente . Ci potrà dare davvero tanto soprattutto considerando la sua duttilità”. Capitolo difesa, quello che, causa mancanza per squalifica di un pilastro come Struna, impone all’allenatore di fare le giuste valutazioni: “i polacchi, Dawidowicz e Szyminski, pur non essendo rapidissimi, offrono assolute garanzie, avendo ambedue un buon passo . Bellusci ha grande esperienza, è più razionale e sa leggere gli sviluppi di un’azione in anticipo. Noi abbiamo l’obbligo di mettere in campo una squadra forte che dia anche equilibrio”.

