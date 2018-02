Palermo calcio

Palermo, Tedino: ''la squadra mi segue. A Vercelli serve una vittoria"

Nonostante l'imbeccata del suo Presidente di tornare a giocare con tre punte, mister Tedino preferisce Coronado e due ali dietro Nestorovski Le probabili formazioni

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 23/02/2018 - 13:04:06 Letto 347 volte

Saranno bastati cinque giorni di ritiro, a Bruno Tedino e al suo gruppo, per ritrovare il bandolo della matassa? Nel laboratorio di Coccaglio, per dare una mano alla ricerca della giusta alchimia e per caricare i calciatori ha spesso fatto capolino il Presidente Zamparini, che tra le tante dichiarazioni ne ha fatta una riguardante l’assetto offensivo della squadra, auspicando ad un pronto ritorno al modulo che prevede l’impiego di tre punte, grazie al quale, sempre secondo il patron, i rosanero riuscivano ad essere più insidiosi.

Tesi che non trova del tutto in sintonia il mister: “spesso non basta impiegare tanti attaccanti per riuscire ad essere più efficaci sotto porta. Nel nostro caso ad esempio, il modulo che prevede l’impiego di Coronado dietro Nestorovski, con gli esterni a dare manforte si è rivelato quello più convincente, in quanto ritengo che sia di fondamentale importanza cercare di infilarsi negli spazi nel momento giusto, in quanto spesso troviamo compagini avversarie dalle difese ben munite, schierate a cinque e con davanti un play maker davvero difficili da superare se attaccate con due tre giocatori”.

Sono concetti chiari quelli espressi da Tedino, che aggiunge. “se dovessi accorgermi che la squadra non mi segue più sarei il primo a farmi da parte. Ho invece trovato la solita, massima disponibilità da parte dei ragazzi e, semmai, sono io in prima persona a prendermi tutte le responsabilità di questo momento chiaramente negativo”. In vista della trasferta contro la Pro Vercelli, dove, in ottica promozione potrebbe non essere sufficiente un pareggio anche se maturato al culmine di una gara ben giocata, l’ex tecnico del Pordenone fa il punto sugli uomini a disposizione: “superfluo dire che l’assenza di Aleesami è una tegola che proprio non ci voleva, anche se non mi va di cercare alibi; quello che dobbiamo fare in questo momento è resettare tutto e ripartire con quella voglia di togliere la palla agli avversari che avevamo qualche tempo fa e che ho visto in occasione della trasferta di Perugia, in cui reputo che la squadra abbia giocato come sa e in maniera intellligente”.

Tra i ballottaggi possibili, tiene sempre banco quello riguardante il portiere. “Per Posavec nessuna bocciatura - tiene a sottolineare Tedino -; la scelta di schierare Pomini è dovuta ad un migliore stato di forma e a quel pizzico di esperienza in più che Alberto può assicurarci in questa fase del campionato. Josip è un professionista dalle grandi prospettive e il rapporto tra i due è eccellente. Posavec potrà certamente ambire a riconquistare il ruolo di titolare”. Riflessioni anche per quanto riguarda il possibile impiego di La Gumina, considerato “un giocatore per caratteristiche non complementare con Nestorovski. Nino cerca sempre gli spazi per via interna, mentre io preferirei che gli stessi spazi li attaccasse, magari giungendoci tramite il fraseggio e la ricerca dei compagni”.

Dopo la sconfitta del 20 gennaio per 4-0 in casa del Frosinone, per la Pro Vercelli è giunto un filotto di quattro risultati utili di fila, due vittorie e due pareggi che hanno permesso ai piemontesi di ridare fiato alle speranze di salvezza, per un momento, dal punto di vista del morale, diametralmente opposto a quello del Palermo: “sappiamo che ciò che ci serve è una vittoria - afferma Tedino - ;un gruppo diventa granitico solo quando riesce a venire fuori dai brutti momenti. Stiamo lavorando sodo per ricreare quella compattezza e quell’atmosfera di ottimismo che ci ha permesso di collezionare risultati positivi in serie. Spetta a me e allo staff ricreare quel nucleo di persone apparso per certi versi imbattibile e riplasmarlo”.

PRO VERCELLI (3 – 5 – 2): Pigliacelli; Gozzi, Konate, Jidayi; Mammarella, Paghera, Pugliese, Germano, Berra; Raicevic, Reginaldo. Allenatore: Grassadonia

Infortunati: Vives

Squalificati: /

PALERMO (3 – 5 – 2): Pomini; Bellusci, Struna, Rajkovic (Szyminski); Rispoli, Chochev, Jajalo, Murawski (Gnahorè), Rolando; Coronado, Nestorovski. Allenatore: Tedino

Infortunati: Ingegneri, Morganella, Aleesami

Squalificati: /

