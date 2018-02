Palermo calcio

Palermo, Tedino sfoglia la margherita tentato da Gnahorè, Fiore e Rajkovic

La debacle di Empoli induce l'allenatore reosanero a sperimentare alternative

Dopo il pesante Ko di Empoli, comprensibilmente tentato dall’apportare correttivi all’undici di base, in vista del delicato match casalingo con il Foggia (lunedì 12 febbraio alle 20.30) mister Tedino sfoglia la margherita, soprattutto per quanto riguarda l’assetto del pacchetto arretrato: riproporre la difesa a tre, con Bellusci al centro e Dawidowicz e Szyminski ai lati potrebbe essere la scelta più ovvia se si prende in considerazione il minutaggio accumulato dall'ex Catania e dai due polacchi (anche se lì dietro sarebbe un trio inedito) ma, fatta eccezione per Posavec tra i pali nulla è scontato; dalla panchina infatti, ristabilito dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per tanto tempo scalpita il serbo Rajkovic, elemento sul quale la società ha sempre creduto, tanto da acquistarlo lo scorso anno con l’intenzione di farne uno dei perni della difesa in serie A. Anche Corentin Fiore, il ventitreenne ex Standard Liegi di origine calabresi si dice pronto a “mettere in difficoltà” il suo allenatore. In attesa di potere nuovamente contare sulle prestazioni del mastino Murawski, sulla mediana, forte dei convincenti sprazzi di gara mostrati nelle ultime due uscite, il francese Gnahorè si candida per una maglia da titolare; a fargli posto potrebbe essere Chochev con Jajalo confermato in cabina di regia. Sulla fascia destra prezioso il recupero di Rispoli, mentre su quella sinistra fanno ben sperare i segnali di maggiore dinamismo messi in mostra, soprattutto nel primo tempo del Castellani da Aleesami, dal quale comunque è lecito aspettarsi tanto di più. Coronado e Trajkovski, che farà bene a non sprecare altre chance, dovrebbero agire alle spalle di capitan Nestorovski.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-2-1)

Posavec; Dawidowicz, Bellusci, Szyminski, Rispoli,

Gnahoré, Jajalo , Aleesami, Coronado, Trajkovski; Nestorovski.

A disp.: Pomini, Maniero, Accardi, Fiordilino, Fiore, La Gumina, Moreo,

Murawski, Rajkovic, Rolando. All.:Tedino

FOGGIA (4-3-3) : Guarna, Tonucci. Camporese, Loiacono, Gerbo, Agnelli,

Greco, Deli, Kragl, Nicastro, Mazzeo.

A disp. : Beretta, Calabrese, Celli,

Duhamel, fedato, Figliomeni, Floriano, Martinelli, Noppert, Ramè, Scaglia,

Tarolli. All.: Stroppa.

