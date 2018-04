Cittadella-Palermo

Un pari che fa male. Il Palermo pareggia 0-0 a Cittadella e vede allontanarsi la serie A diretta.

La cronaca: Tedino cambia qualcosa, in avanti mette dentro Trajkovski assieme a Coronado e Nestorovski. Gara equilibrata, ma il Cittadella dopo nove minuti sfiora il gol con Varnier, colpo di testa completamente solo a centro area che esce di un nulla. Si fa male intanto Dawidowicz ed entra Accardi. Trajkovski ci prova su punizione, bella conclusione e risposta del portiere avversario. Ritmi bassi, il Palermo non riesce ad ingranare la marcia , Cittadella che invece cerca le ripartenze. La sfortuna non abbandona il Palermo, al 28’ Nestorosvski si fa male in uno scatto e chiede il cambio, al suo posto La Gumina. 32’ palo del Cittadella, Chiaretti ci prova dalla distanza, palla deviata e che per poco non beffa Pomini, il palo salva il Palermo. Il Cittadella appare più pimpante, rosanero senza idee soprattutto in avanti.

Ripresa, il copione non cambia, gara molto complicata, le due squadre si sbilanciano davvero poco e non ci sono spazi. Al 58’ occasione enorme per il Cittadella, Varnier di testa impegna Pomini e poi sul tap-in Vido mette a lato, si salva il Palermo. I rosa spingono poco sulle corsie esterne, non c’è traccia di gioco. 73’ Benedetti di testa sfiora l’incrocio, palla che per poco non beffa Pomini. Iniziano a muoversi nel finale Rispoli e Aleesami, ma in avanti Coronado e La Gumina creano davvero poco. Troppe giocate leziose da una parte e dall'altra, non ne giova lo spettacolo, una gara davvero brutta quella del Tombolato. Intanto il Frosinone segna ad Avellino e le cose per i rosa si complicano ulteriormente. Finisce 0-0, gara decisamente da dimenticare.

