Palermo, un punto che ha il sapore di serie A

Il Palermo pareggia in casa con il Pescara e aggancia il Frosinone

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2018 - 17:11:45 Letto 359 volte

Il Palermo pareggia in casa con il Pescara 1-1 e aggancia il Frosinone, rosanero che al momento sono secondi e andrebbero in serie A.

La cronaca:

Al 7’ occasione Pescara, gran botta dalla distanza di Brugman e respinta di Pomini con i pugni. Il Palermo risponde al 12’, gran punizione di Coronado, palla che scende e che non trova l'angolino per poco. Ritmi non proprio alti, il Palermo attende per ripartire in velocità. 25’ il Palermo la sblocca: grandissimo gol di Coronado che entra in area, semina il panico, supera un avversario e dalla sinistra lascia partire un rasoterra che si insacca all'angolino. Palermo che quindi controlla il pallino del gioco e prova a chiuderla sempre in contropiede. 35’ ad un passo dal pareggio il Pescara, il Palermo sbaglia il disimpegno, Pettinari si impossessa del pallone e conclude in porta, palla che sfiora il palo. 40’ pareggio del Pescara, flipper in area rosanero, palla che finisce sui piedi di Valzania che conclude in porta e grazie alla deviazione di Chochev la palla assume una traiettoria beffarda per Pomini, 1-1.

Ripresa, 48’ occasione Palermo, Coronado conclude in porta, deviazione che regala a La Gumina una palla invitante ma l'attaccante palermitano "appoggia" di testa a Fiorillo. 51’, contropiede fulminante Pescara, palla sul settore di destra per Mancuso che apre il compasso e tira in porta, palla che fa barba e capelli al palo. Al 59’ clamorosa occasione per il Pescara, errore difensivo rosanero e Pettinari tutto solo spara sopra la traversa. Tedino mette dentro Gnahorè al posto di Chochev. Rosanero che hanno difficoltà a creare gioco anche perché il Pescara non si sbilancia tantissimo. Dentro anche Trajkovski. Al 78’ rigore per il Pescara, Rajkovic su Mancuso, fallo netto: Pomini però ipnotizza Brugman e salva lo score. Al 92’ clamorosa occasione per il Palermo, palla per Moreo che di testa scavalca Fiorillo ma Crescenzi salva sulla linea. Finisce 1-1.

