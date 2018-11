Palermo-Pescara

Palermo vincente e primo in classifica

I Rosanero vincono 3-0 contro il Pescara e sono adesso primi.

11/11/2018

Palermo vincente e primo in classifica. Rosanero che vincono 3-0 contro il Pescara e sono adesso primi.

La cronaca:

Stellone si affida alla coppia Nestorovski-Puscas con Trajkovski a supporto. Il Palermo inizia bene e comanda le operazioni. Al 9’ occasione colossale per Puscas, il rumeno attacca la profondità, salta Fiorillo e tira a porta sguarnita, Campagnaro, però, salva miracolosamente sulla linea. Al 20’ Pescara pericoloso, cross dalla sinistra per Antonucci che non riesce a colpire il pallone e Brignoli blocca in due tempi. Rosanero che giocano meglio del Pescara, la formazione di Stellone fa girare palla e fa stancare la compagine di Pillon che corre quindi a vuoto. Il Palermo ci prova maggiormente e al 37’ arriva il gol di Puscas: gran palla di Haas in profondità, il romeno a tu per tu con Fiorillo non sbaglia, palla in rete. Pescara che prova a reagire ma Bellusci non sbaglia un colpo, difesa solida ed efficace.

Nella ripresa il Palermo prova a chiuderla e ad operare il sorpasso in classifica, ma la formazione abruzzese riesce a prendere le misure agli avversari e cerca di gestire maggiormente palla. Al 66’ occasionissima Palermo per il raddoppio: Nestorovski serve Trajkovski che tira a botta sicura ma trova i guantoni di Fiorillo. Al 70’ Struna salva tutto, Del Sole mette una grande palla al centro ma il difensore del Palermo interviene con grande tempismo e spazza. Entra Murawski per Falletti. Stellone cerca di dare nuova linfa al reparto offensivo e mette dentro Moreo al posto di Puscas. Il Pescara tenta l’assalto finale, Monachello all’82’ impegna Brignoli che non si fa sorprendere dal colpo di testa dell’ex rosanero. I rosa la chiudono con Muraswki che trova l’angolino con un velenoso diagonale che si insacca alle spalle di Fiorillo, 2-0 e Palermo capolista. Arriva anche il tris con Moreo che segna un bel gol e manda al tappeto un Pescara dominato in lungo e in largo.

