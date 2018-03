La cronaca

Palermo, vittoria d'oro a Chiavari

Vittoria importante per il Palermo che sbanca Chiavari per 2-1, tre punti d'oro...

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 29/03/2018 - 23:12:03 Letto 390 volte

Vittoria importante per il Palermo che sbanca Chiavari per 2-1, tre punti d’oro.

La cronaca: Tedino rinuncia a Nestorovski e conferma la coppia Coronado-La Gumina, in difesa c’è Struna. All’8’ il primo squillo dell'incontro è del Palermo: azione manovrata sulla destra, cross di Rispoli sul limite dell'area per La Gumina che si gira spalle alla porta e calcia, Iacobucci blocca a terra. Il Palermo domina e al 18’ passa in vantaggio: Coronado da terra riesce a servire La Gumina che parte tra Cremonesi e Gatto e batte Iacobucci con un potente destro, 0-1. Al 21’ primo tiro da parte dell'Entella nel match e porta la firma di Acampora: conclusione dai trenta metri che termina abbondantemente sopra la traversa. Al 28’ prima vera chance per l'Entella con un colpo di testa da distanza ravvicinata del centrocampista ligure, Pomini blocca senza difficoltà. Il Palermo fa possesso palla e cerca il contropiede vincente ma l’Entella non si scopre tantissimo.

Ripresa, 47’ palla in mezzo per De Luca che non riesce a correggere in porta da ottima posizione. I rosa provano a tenere palla e a non scoprirsi tanto, l’Entella attacca ma sembra non avere idee offensive. 55’ Pomini salva su De Luca che si invola in area, ancora decisivo il portiere rosanero. 61’ liguri vicini al gol, palla che spiove in area e La Mantia di testa sfiora l’angolino con Pomini battuto. Siciliani che si difendono con tenacia, i ritmi si abbassano ma l’Entella non sfonda tantissimo. Tedino mette dentro Moreo al posto di La Gumina. Al 75’ arriva il raddoppio, sgroppata di Gnahorè che mette in difficoltà De Santis che beffa il suo portiere con un tocco maldestro che consegna al Palermo la rete dello 0-2. La gara sembra chiusa ma non è così perché Gatto la riapre nel finale con un rasoterra che complice la deviazione di Struna beffa Pomini. Il Palermo inizia a soffrire per una gara che era ormai chiusa, l’Entella inizia a crederci ma non succede più nulla, finisce 1-2.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!