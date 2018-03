Palermo-Frosinone

Palermo, vittoria d'oro contro il Frosinone

Vittoria fondamentale per il Palermo che batte il Frosinone 1-0 e torna in corsa per la promozione diretta.

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 10/03/2018 - 20:22:11 Letto 424 volte

La cronaca del match: Tedino manda in campo un Palermo a trazione anteriore, in avanti ci sono Nestorovski e La Gumina con Coronado a supporto; nel Frosinone Daniel Ciofani e Dionisi. I ritmi sono alti, non sembra nemmeno una partita di B. Palermo e Frosinone giocano buon calcio e creano occasioni. 23’ Palermo vicinissimo al vantaggio, sugli sviluppi di una punizione palla che si infrange sulla barriera, Bellusci ripropone in mezzo dove Gnahorè colpisce di testa. Grande risposta di Vigorito che alza in corner. I rosanero giocano bene e fanno scorrere palla, al 33’ arriva la migliore occasione del primo tempo per il Palermo con Rispoli che entra in corsa dalla destra e serve Nestorovski che calcia di prima intenzione e trova il palo. Al 36’ arriva la risposta del Frosinone, calcio d'angolo battuto da Ciano sul secondo palo dove Dionisi colpisce di testa e trova la risposta di Pomini che mette ancora in corner. Al 40’ superlativo Pomini che in ben tre occasioni salva il risultato, prima sulla conclusione di Ciano, poi su Dionisi e infine su Chibsah.

Ripresa, il Palermo la sblocca subito, Rispoli dentro per La Gumina che fa sponda per Gnahorè che arriva dalle retrovie e batte Vigorito, esplode il Barbera. Al 60’ Jajalo ci prova con una botta dalla distanza, palla che sfiora la traversa. Dopo due minuti Ciano si avvicina a Pomini e conclude da ottima posizione, palla deviata che per poco non beffa Pomini. I minuti scorrono e il Palermo punta più alle ripartenze, Frosinone che attacca senza concrete idee offensive. Entra intanto Szyminski al posto di Rolando. 84’ grande azione del Palermo, Rispoli serve Coronado che conclude in porta, salvataggio di Vigorito. Finisce con gli applausi del Barbera, Palermo che vince il big match.

