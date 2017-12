calcio

Palermo, vittoria e primato

di Marco Gullą | Pubblicata il: 25/11/2017 - 17:23:36 Letto 448 volte

Vittoria e primato per il Palermo che vince ad Avellino 1-3 e torna primo.

La cronaca: Tedino conferma il 3-5-1-1, in avanti ci sono Coronado e Nestorovski. Confermato Posavec in porta; voglia di rivalsa per l’allenatore dell’Avellino, Walter Novellino. Regna l’equilibrio nella prima fase del match, il Palermo prova a non scoprirsi. 10’ occasione rosanero, Jajalo ci prova dalla distanza, Lezzerini si distende e devia in angolo. Il Palermo fa comunque la partita, irpini che si difendono e provano a ripartire. Avellino che cerca di sfruttare le corsie esterne, Palermo che invece non riesce a mettere in moto Nestorovski. Al 37’ il Palermo passa: incursione di Chochev, palla che finisce sui piedi di Molina che sfortunatamente con una maldestra deviazione batte il suo portiere Lezzerini, 0-1. Al 43’ però tegola per i siciliani, brutto fallo di Cionek e rosso diretto per lui, Palermo in dieci. Dopo un minuto Moretti sfiora il gol con una gran botta dalla distanza.

Ripresa, fuori Chochev che non sta benissimo e dentro Szyminski. Al 49’ il raddoppio del Palermo: straordinario contropiede con Coronado che scappa tutto solo e apre per Gnahorè che batte Lezzerini con una botta ravvicinata, 0-2. I cambi di Novellino scuotono l’Avellino, Palermo che però si difende e non rischia quasi nulla. Rosanero che riescono a fare possesso palla e gestiscono lo score, a centrocampo c’è ordine e non si sbaglia mai l’appoggio per i compagni. Il Palermo la chiude al 77’: grandissima azione di Jajalo che scappa via e mette in mezzo per Nestorovski che da posizione centrale scarica in porta la palla dello 0-3. Avellino che riesce a segnare poi con Asencio che tutto solo corregge in rete un assist di Bidaoui. Finisce 1-3 , Palermo temporaneamente primo.

