Palermo, vittoria per 1-0 con la Ternana

Il Palermo batte la Ternana 1-0 e torna a brindare al successo casalingo.

La cronaca del match: Tedino manda in campo la coppia La Gumina-Trajkovski, arretrato c’è Coronado, Ternana con l’unica punta Finotto. Palermo che parte alla grande, sbaglia Defendi, prende palla Rispoli che supportato da Gnahorè taglia tutto il campo e poi con un tocco morbido batte il portiere della Ternana per il vantaggio. Palermo che gestisce bene palla e prova a far uscire ulteriormente la Ternana. Umbri sfortunati, in uno scontro di gioco si fanno male Gasparetto e Signorini, dentro l’ex Vitiello. 23’ Coronado trova lo spazio per calciare e calcia, palla che però non inquadra la porta. Palermo che fraseggia spesso, Ternana che invece non riesce a creare gioco offensivo. 33’ Palermo vicinissimo al secondo gol, gran palla di Rispoli per Trajkovski che di testa va vicino al gol, palla che esce di poco. Umbri pericolosi nel finale di tempo con una botta di Defendi, Posavec riesce ad intuire. 45’ Ternana ad un passo dal pari, palla per Finotto che anticipa di testa Cionek, palla che sbatte sulla traversa e non entra.

Ripresa, 50’ Ternana pericolosa con Tremolada che dal limite lascia partire un rasoterra che per poco non beffa Posavec, palla che esce. Al 56’ rigore per i rosanero, Zanon fa fallo su La Gumina, penalty che però viene sprecato da Coronado che si fa ipnotizzare da Plizzari. Poi ancora La Gumina, palla deliziosa di Coronado per il palermitano che di testa impegna Plizzari. Tedino intanto mette dentro Murawski al posto di Coronado. Tremolada sfiora il pari su punizione, Palermo che appare stanco nei minuti finali. Finisce però 1-0, Palermo che brinda ad una vittoria fondamentale.

