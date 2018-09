Palermo in Serie A

Palermo, Zamparini annuncia: ''Giocheremo in A al posto del Frosinone''

Maurizio Zamparini non ci sta e rilancia. Annuncia le prossime mosse del club per arrivare in Serie A

12/09/2018

Ancora novita’ sul fronte Palermo. Maurizio Zamparini non ci sta e rilancia. Il patron rosanero, all’indomani della decisione del Collegio di Garanzia sul caso Frosinone, annuncia le prossime mosse del club per arrivare a un solo obiettivo: lo stop del campionato e il Palermo in Serie A al posto dei ciociari.

“La decisione del Collegio di Garanzia va presa come un’ottima notizia vuol dire che la giustizia funziona – commenta alla Gazzetta dello Sport – . Vuol dire che quanto accaduto in quella gara di Frosinone lo vedono anche i giudici, una vergogna per l’Italia e che ha fatto scalpore in Europa“.

E il patron pensa alla contromossa: “Chiederemo alla FIGC o al Tar di bloccare il campionato – dice al Giornale di Sicilia – . I miei legali stanno studiando la situazione per far sì che il Palermo torni in Serie A e il Frosinone in Serie B. Si recupereranno le partite e devono riparare il malfatto. Non possono dire che il Frosinone ha rubato per poi fare finta di nulla. Stiamo anche valutando una richiesta per i danni“.

