La serie B si avvicina

Palermo, Zamparini contento per la B a 19 squadre

Il Palermo prosegue la preparazione per la prima di campionato che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà sabato alle 18 contro la Salernitana: il patron ha parlato coi giocatori, nessuna richiesta di slittamento. Ma è emergenza a centrocampo

di Marco Gullà | Pubblicata il: 21/08/2018 - 12:20:59 Letto 380 volte

Tra dubbi e incertezze il Palermo prosegue la preparazione in vista del primo impegno in campionato che a meno di clamorosi colpi di scena sarà sabato all’Arechi contro la Salernitana, ore 18. Ieri intanto all’assemblea dell’associazione calciatori non era presente nessun rappresentante del Palermo per decidere se scioperare o meno nella prima giornata di Serie B. Un segnale chiaro della società rosanero che ha tutte le intenzioni di giocare regolarmente.

A commentare la scelta è il patron, Maurizio Zamparini:

I nostri giocatori scenderanno in campo regolarmente contro la Salernitana. La società ha interpellato i calciatori e intendono fare il campionato senza nessuno slittamento. Il Palermo è felice di affrontare una Serie B a 19 squadre, così come tutte le altre società.

Bruno Tedino, intanto, deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo. Gli uomini nel reparto nevralgico del campo sono contati, così si potrebbe concretizzare la permanenza di uno degli “scontenti”, Mato Jajalo. Passano i giorni e nessuna offerta allettante per gli altri scontenti come Rispoli e Nestorovski che a questo punto potrebbero restare in rosanero nonostante l’espressa richiesta di andare via.

