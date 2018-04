Palermo Calcio

Palermo, Zamparini furioso: ''Così non andiamo in A''

Amarezza e frustrazione dopo l'1-1 contro il Pescara

08/04/2018

Vietato sbagliare. Maurizio Zamparini commenta così al sito ufficiale del Palermo il pari in casa contro il Pescara: “Non è stata una buona prestazione. Ho visto il primo tempo, a sprazzi il secondo: il Pescara è stato superiore ed è una buona squadra, ma ciò che mi ha stupito è la mancanza di aggressività del Palermo, meno male che abbiamo Coronado”.

Palermo al secondo posto: “Sì però il Palermo la Serie A la sta buttando via, da 4-5-6 partite; i punti lasciati a Novara, i punti persi in casa o all’ultimo minuto. Questa era una partita che una squadra che vuole andare in Serie A deve vincere. Per fortuna (come ha detto Pomini) con questa classifica siamo in Serie A, ma non possiamo sbagliare più nulla: senza quell’involuzione del Frosinone non saremmo lì al secondo posto”.

