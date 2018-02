Palermo calcio

Palermo, Zamparini prova a caricare la squadra in vista di Vercelli

Per il Presidente servono almeno 2 gol a partita se si vuole tornare in A

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/02/2018 - 10:23:32 Letto 387 volte

“Siete i più forti della B”: basterà questa frase pronunciata con enfasi per mettere la giusta carica al Palermo? Il Presidente Zamparini, ieri a Coccaglio per stare vicino alla squadra in vista della delicata gara contro la Pro Vercelli, ne è sicuro: “quella contro i piemontesi - ha dichiarato il patron al Giornale di Sicilia - non sarà la partita della vita ma bisogna vincerla, così come dobbiamo ottenere i tre punti nelle prossime quattro o cinque gare per non perdere il treno della promozione diretta”. L’incontro è servito anche per fare il punto sulla situazione tecnico tattica con mister Tedino, al fine di studiare i migliori accorgimenti tattici da adottare: “Il mio invito è quello di tornare ad essere la squadra che eravamo, quando ad attaccare erano in tre, Trajkovski, Coronado e Nestorovski. Se vogliamo tornare in A servono almeno due gol a partita”.

