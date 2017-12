palermo calcio

Palermo, Zamparini rassicura i tifosi

Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, parla così dell'istanza di fallimento richiesta dalla Procura...

Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, parla così dell'istanza di fallimento richiesta dalla Procura: "Purtroppo la situazione è questa e mi addolora. Dopo 50 anni di vita specchiata di imprenditore e 15 anni a Palermo, raccolgo questo - prosegue Zamparini, intervenendo sull'udienza del tribunale fallimentare sull'istanza presentata dalla Procura di Palermo -. Le cose negative servono per crescere: io spero che sappiano leggere la verità dei fatti. Non ho nulla contro la guardia di finanza, ma la loro logica è inquisitoria, non della realtà delle cose. Supereremo anche questo siamo sicuri dei nostri conteggi, non c'è nessuno alla porta a chiedere soldi al Palermo. È una situazione paradossale: sono deluso da questo Paese, nessuno ci ha chiamati. Non c'è nessun creditore. Potevano chiederci spiegazioni molto prima del tribunale fallimentare. I giornali danno informazioni fantasiose sui debiti del Palermo e sono invitati da tempo a venire da noi per vedere i nostri documenti. Non l'hanno mai fatto e la cosa mi dispiace".

