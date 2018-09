cessione palermo

Palermo, Zamparini spera negli americani

Proseguono serrati i colloqui per la cessione del pacchetto azionario del Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/09/2018 - 12:46:18 Letto 385 volte

Tiene banco il futuro del Palermo. Zamparini spera ancora negli americani. Proseguono serrati i colloqui per la cessione del pacchetto azionario del Palermo con diverse ipotesi sul tavolo, tra la speranza di un ritorno di fiamma degli americani, il discorso intavolato con Ponte e la figura di Raffaello Follieri sullo sfondo. Ma l’esigenza è sempre quella: le casse del club hanno bisogno al più presto di capitali freschi.

I contatti con Ponte (proprietario del fondo Raifin) proseguono senza però trovare un accordo per quei 15 milioni vitali per la gestione dell’organico rosanero e che Zamparini si è detto pronto a mettere di tasca propria, cedendo alcuni suoi asset come soluzione estrema.

Tutto in stand by per Follieri, Zamparini preferirebbe non cedere il Palermo all’imprenditore Italo americano.

Sul campo Un ultimo allenamento prima di una pausa per ricaricare le batterie. Il Palermo si è allenato nella prima mattinata al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, per proseguire il lavoro fisico agli ordini del preparatore Venturati. Ora per i rosanero un weekend di relax prima della ripresa e del match di Foggia di domenica prossima

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!