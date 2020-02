Palermo calcio

Palermo-Biancavilla si gioca alle 15

Per la terza partita consecutiva i rosanero giocheranno quindi con mezz’ora di posticipo rispetto alle altre gare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2020 - 13:30:54 Letto 357 volte

Palermo-Biancavilla si giocherà ancora alle 15. Per la terza partita consecutiva i rosanero giocheranno quindi con mezz’ora di posticipo rispetto alle altre gare. Il Savoia, al momento, non ha inoltrato nessuna richiesta di posticipo per il match contro il Licata, e se così fosse la formazione siciliana potrebbe anche non assecondare la richiesta del club campano.

La società rosanero, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato intanto le info riguardanti i biglietti per la gara contro il Biancavilla. La vendita inizia oggi alle ore 16.

La Biglietteria Sud del Renzo Barbera sarà attiva esclusivamente il giorno della gara, dalle 9.00 alle 12.00.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!