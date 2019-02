record biglietti venduti

Palermo-Brescia, 11 mila biglietti venduti

In occasione della prossima gara di campionato: sono, infatti, più di 11.000 i biglietti emessi per Palermo-Brescia.

14/02/2019

Il Palermo vive un momento societario delicato, e i tifosi hanno deciso di stare uniti e soprattutto vicini alla squadra, che fin qui non ha mai mollato un centimetro.

Un gran numero di sostenitori rosanero ha risposto all’appello del club di Viale del Fante di sostenere gli uomini di Roberto Stellone in occasione della prossima gara di campionato: sono, infatti, più di 11.000 i biglietti emessi per Palermo-Brescia, gara in programma venerdì alle ore 21:00 allo stadio “Renzo Barbera”. Record stagionale, visti i 7.012 venduti contro il Pescara, a cui vanno aggiunti anche i 2.210 abbonati, numeri destinati a crescere visto che alle 16:00 di oggi aprirà anche il botteghino dello stadio.

Il Sindaco è stato in questi giorni in costante contatto con i vertici della Federazione Gioco Calcio e della Lega di serie B. Stamattina ha avuto un colloquio con il presidente della Lega di B, Mauro Balata.

"Mentre registriamo le ottime prestazioni della squadra - afferma il Sindaco - non possiamo che confermare preoccupazione ed attenzione per le vicende societarie. Preoccupazione ed attenzione che ho registrato anche da parte dei vertici delle delle autorità sportive che stanno seguendo l'evolversi della situazione. In questo momento è importante che la tifoseria continui a far sentire la propria vicinanza alla squadra, per confermare l'importanza di raggiungere risultati importanti, all'altezza delle aspettative della città."

