biglietti Palermo-Cittadella

Palermo-Cittadella, prezzi ''stracciati'' per i biglietti

Per l'ultima giornata di campionato il Palermo chiama a raccolta i tifosi con prezzi dei biglietti decisamente popolari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/05/2019 - 16:02:21 Letto 409 volte

Tutti allo stadio. E’ un po’ la speranza del Palermo che per l’ultima giornata di campionato, sabato alle 15 al Barbera contro il Cittadella, chiama a raccolta i tifosi con prezzi dei biglietti decisamente popolari.

Il match contro i veneti e’ decisivo per la promozione diretta e i biglietti saranno in vendita da domani alle 12. Le curve costeranno 5 euro, la Tribuna Montepellegrino 10 e così via.

I tagliandi per la gara contro la formazione veneta potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, su Internet solo a tariffa intera e presso gli Store Ufficiali.

Confermata la tariffa ridotta dei biglietti per la singola gara per le categorie Donne, Under 18 (nati dal 01/01/2001) ed Over 65 (nati entro il 31/12/1954).

Inoltre, i possessori di un biglietto di almeno 5 delle ultime 6 gare casalinghe del Palermo della stagione 2018-2019 avranno riservato, in occasione della Campagna Abbonamenti 2019-2020, lo stesso trattamento degli abbonati rosanero per la stagione in corso con diritto di prelazione a prezzo di rinnovo per la sottoscrizione degli abbonamenti della prossima stagione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!