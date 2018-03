Calcio

Palermo-Frosinone, prezzi stracciati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2018 - 18:44:42 Letto 430 volte

L’U.S. Città di Palermo comunica la messa in vendita dei biglietti per Palermo-Frosinone, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B in programma sabato 10 marzo 2018 alle ore 18.00 allo Stadio ”Renzo Barbera”. Come già previsto nelle ultime gare casalinghe, i biglietti di Curva Nord e Curva Sud costeranno 2 euro, i biglietti di Tribuna Montepellegrino 5 euro.

Gli abbonati della stagione in corso, inoltre, usufruiranno di uno sconto del 50% sulle tariffe della stagione 2018-2019 per il rinnovo del prossimo abbonamento. I biglietti saranno in vendita dalle 16 di domani, lunedì 5 marzo, e potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, su Internet (solo a tariffa intera) e presso gli Store Ufficiali.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!