palermo basket

Pallacanestro in rosanero: nasce il progetto sportivo Palermo Basket

La società disputerà il prossimo campionato di Serie D siciliana. In cantiere una serie di progetti sportivi, tecnici e sociali

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/08/2018 - 09:38:23 Letto 352 volte

La società Palermo Basket disputerà il prossimo campionato di Serie D siciliana, primo passo di un progetto che punta a lottare nei vertici dei campionati nazionali. Una nuova realtà sportiva nata con l'ambizione di affermarsi, in breve tempo, come punto di riferimento per la pallacanestro palermitana.

Ma traguardi ambiziosi richiedono passione. Anche quella di un gruppo di persone esterne al mondo del basket ma convogliate alla base dell'organizzazione. Serve anche molta esperienza, e Francesco Lima (direttore sportivo degli anni d'oro a Trapani e attore protagonista del punto più alto toccato negli anni recenti da una formazione palermitana - i playoff per la A2 dell'Aquila Palermo nel 2015) ha tutta l'intenzione di mettere in campo la sua, da presidente della neonata società.

L'obiettivo primario di Palermo Basket è quello di proteggere il valore sportivo che c'è ma a volte non si vede: valorizzare e far crescere i giovani talenti del territorio palermitano, troppo spesso costretti a "emigrare" cestisticamente per costruirsi il proprio futuro sportivo. Il miglior viatico per diventare competitivi a livello locale, regionale e nazionale, sarà creare una struttura composta da tecnici, allenatori e istruttori preparati, che sappiano coniugare sport e divertimento; il tutto attraverso un quadro di accordi alla pari con le altre società del territorio.

Punto fondamentale del progetto è la creazione del proprio impianto sportivo, con area già individuata nel cuore del capoluogo e con progetto già approvato. Parquet indicato per le gare casalinghe sarà il "PalaMangano", ormai tempio cittadino della pallacanestro palermitana.

Ma il progetto Palermo Basket non sarà soltanto legato ai risultati sportivi. In un'ottica che guarda oltre la semplice attività sportiva agonistica, la società crede fermamente che la pallacanestro possa diventare momento di aggregazione a Palermo. Per questo motivo - fa sapere Palermo Basket - saranno programmati e realizzati grandi eventi cestistici, sia a livello giovanile sia senior, di assoluto richiamo nazionale e internazionale.

Il prossimo campionato di Serie D sancirà l'inizio di questa nuova avventura, dalle sfumature rosa e nere. Non un richiamo al calcio cittadino, ma un primo, deciso riferimento alla simbiosi che Palermo Basket intende affermare con il capoluogo siciliano e tutti i palermitani.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!