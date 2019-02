Palermo-Brescia

Pari beffa per il Palermo con il Brescia, 1-1

1-1 tra Palermo e Brescia, pari che non permette ai rosanero di sorpasso.

Pubblicata il: 15/02/2019

La cronaca: in un Barbera pieno e colorato di rosanero, Stellone conferma Puscas in avanti e i due trequartisti Falletti e Trajkovski. Nel Brescia out Donnarumma per stiramento. Primi minuti di equilibrio, al 15’ primo tiro verso la porta dei rosanero, Puscas fa la sponda per Falletti che apre per Murawski; il polacco prova a tirare dai 25 metri ma la palla finisce sul fondo. Il Palermo sospinto dai suoi tifosi non riesce però a creare manovra fluida, il Brescia paga l’assenza di un terminale offensivo come Donnarumma. Al 26’ grande giocata di Torregrossa sulla linea di fondo, poi crossa verso Morosini che prova il colpo di tacco ma non riesce a colpire bene e Brignoli esce con sicurezza, subendo fallo. Il Palermo prova a far scorrere palla sugli esterni ma non riesce mai a trovare spazi. Al 37’ ci prova Haas, Lo svizzero prova la conclusione con il sinistro dopo lo scarico di Falletti, palla che tocca il paletto a sostegno della porta. Prima della fine del tempo grande occasione per Falletti, grande cross di Trajkovski dalla destra ma il numero 20 liscia clamorosamente il pallone dall’altezza del dischetto. Palermo comunque superiore al Brescia nei primi 45 minuti.

Nella ripresa il match non cambia più di tanto, le due squadre provano a sbilanciarsi ma non ci sono grandi spazi. Al 53’ occasione per le rondinelle, Bellusci si addormenta dopo su un lancio dalle retrovie e Morosini prova a incunearsi, senza però riuscire a toccare il pallone. Dopo due minuti grande botta di Falletti da posizione defilata e traversa esterna, che occasione per i rosanero. I minuti scorrono, il Palermo prova a fare male al Brescia con le giocate dei trequartisti, si vede poco Puscas che non riesce a graffiare. Stellone mette dentro Nestorovski al posto di Falletti. 78’ arriva il vantaggio del Palermo, grande calcio d’angolo di Trajkovski, Nestorovski si smarca da Gastaldello e in tuffo di testa la mette all’angolino, esplode finalmente il Barbera. Brescia che cerca il gol del pari ma Torregrossa fa fallo in attacco su Brignoli. 86’ grande palla per Rodriguez che si smarca bene e conclude in porta, palla sull’esterno di pochissimo. La doccia gelata arriva al 92’, un tiro cross di Tremolada si trasforma in una parabola velenosa che alterata dal forte vento beffa Brignoli, 1-1, incredibile gol del Brescia. Finisce così, Palermo beffato.

