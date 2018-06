palermo calcio

Parma deferito per responsabilità oggettiva, il Palermo prega e spera per la serie A

La Procura Federale si è pronunciata sulle responsabilità della società e di Calaiò e Ceravolo, che avrebbero commesso tentato illecito sportivo in Spezia-Parma. La classifica verrebbe stravolta

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2018 - 12:50:58 Letto 477 volte

Per il Palermo buone nuove all'orizzonte? Ancora è presto per dirlo con certezza, ma si riaccende una speranza per l'approdo in Serie A. Questa mattina la Procura Federale ha consegnato l'avviso di conclusione delle indagini al Parma e ai suoi giocatori Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo, deferendoli per responsabilità oggettiva in merito ai fatti di Spezia-Parma.

Sciolte le riserve, la procura si è pronunciata: alla vigilia della suddetta gara di Serie B, i giocatori della neo promossa avrebbero commesso tentato illecito sportivo inviando degli sms sospetti ai giocatori avversari. Ora Calaiò, Ceravolo e la società del Parma andranno a processo presso il Tribunale Federale, primo grado della giustizia sportiva.

Se quanto avanzato dalla Procura sarà accertato, la classifica del campionato di Serie B appena conclusosi potrebbe essere stravolta: il Parma rischia una penalizzazione in punti nella stagione in corso, portando così il Palermo a sperare nel ripescaggio in serie A. Dopo le ingiustizie che i tifosi reclamano a gran voce di aver subito nella partita dell'anno contro il Frosinone, il cui risultato è stato omologato dal giudice sportivo e che di fatto ha relegato i rosanero a un'altra stagione di serie cadetta, la città incrocia le dita per quello che adesso suona quasi come un segno del destino.

