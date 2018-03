calcio

Parma-Palermo rinviata per neve

Ufficiale, Parma-Palermo rinviata per neve.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/03/2018 - 12:51:35 Letto 367 volte

Ufficiale, Parma-Palermo rinviata per neve. Questo il comunicato del Palermo Calcio: “L’U.S. Città di Palermo comunica che, tenuto conto delle avverse condizioni atmosferiche, la gara Parma-Palermo inizialmente in programma oggi, sabato 3 marzo 2018 alle ore 15:00, è stata rinviata a data da destinarsi. Nei prossimi giorni la Lega B comunicherà la data in cui verrà recuperata la gara”.

Nelle ore addietro ci sono stati vari sopralluoghi, il terreno di gioco del Tardini – grazie al telone - era anche in buone condizioni ma gli spalti invece erano ricoperti di ghiaccio.

