Parte da Palermo la presentazione della Coppa del Mondo di Sci più antica d'Italia: ''3Tre on tour''

(Ski World Cup 2017/2018. Marcel Hirscher (AUT) Madonna di Campiglio 22 dec 2017 Photo by Shin Tanaka /Pentaphoto)

Grande attesa per la prima tappa ufficiale di “3Tre on tour” la tournée nazionale che porta all’attenzione del pubblico italiano lo slalom di Coppa del Mondo di sci alpino che si terrà a Madonna di Campiglio il 22 dicembre 2018.

Nei tre mesi antecedenti alla gara, la 3Tre viaggia tra le città e i borghi più belli d’Italia, ripercorrendo la sua storia lunga 65 anni, presentando la nuova edizione, allacciando relazioni, conoscendo persone, stringendo collaborazioni.

(Ski World Cup 2017/2018: Madonna di Campiglio, Italy 22/12/2017. Canalone Miramonti. photo: Pentaphoto/Alessandro Trovati)

La prima tappa ufficiale sarà presentata alla stampa sabato 20 ottobre alle ore 19 presso l’Auditorium Mercato Excelsior (Piano 2 via Giovanni Lucifora 9 – angolo via Cavour 133).

L’evento, nato dalla collaborazione tra l’associazione sportiva siciliana “Now Team” capitanata da Daniele di Gregoli e il Comune di Madonna di Campiglio, vuole rappresentare un insolito connubio tra il mare e la montagna, tra i beni artistici-monumentali della Palermo Normanna e le guglie rocciose delle Dolomiti di Brenta, e ancora tra le tradizioni gastronomiche siciliane e le bollicine trentine, a testimonianza di come lo sport sia elemento collante tra paesi, culture e tradizioni apparentemente diverse.

(Ski World Cup 2017/2018 Madonna di Campiglio, Italy 22/12/2017. Luca Aerni (Svi) Marcel Hirscher (Aut), Alberto Tomba, Henrik Kristoffersen (Nor) photo: Pentaphoto/Alessandro Trovati.)

Alla presentazione saranno presenti: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo - Michele Cereghini, Sindaco di Pinzolo/Campiglio - Matteo Leonardi, Sindaco di Tre Ville – Lorenzo Conci, Presidente Comitato Organizzatore – Adriano Alimonta, Presidente Azienda per il Turismo di Campiglio.

“Un evento simbolo di quello che è quest'anno straordinario di Palermo Capitale Italiana della Cultura. Una città che non celebra se stessa, ma celebra le eccellenze italiane e non soltanto nel settore della cultura e dell'arte, ma delle culture. Fra cui certamente la cultura dello sport e le sue potenzialità come motore di attrattività turistica e crescita economica- afferma Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo - Gratitudine quindi per gli organizzatori di questa manifestazione, che percorrerà tutta Italia nel segno dello sport, ma anche della conoscenza e della valorizzazione dei territori."