Pergolizzi: ''Attenzione al San Tommaso''

Rosario Pergolizzi traccia la strada per battere il San Tommaso oggi al Barbera per la prima casalinga in serie D.

Mai sottovalutare l’avversario, concentrazione alta e determinazione al massimo. Rosario Pergolizzi traccia la strada per battere il San Tommaso oggi al Barbera per la prima casalinga in serie D. Il tecnico rosanero non vuole cali di tensione da parte della sua squadra: “La prima ufficiale in casa è una partita importante – dice Pergolizzi - ci teniamo a fare bene. Spero di averla preparata bene, affrontiamo una squadra ostica che sa giocare a calcio. Siamo il Palermo e dobbiamo vincere questa partita. Ho il dubbio se giocare con il 4-3-1-2, il 4-3-3 o addirittura il 4-4-2“.

Pergolizzi avrà a disposizione Ficarrotta ma è probabile che il neo arrivato vada solo in panchina: “Ficarrotta sa che ci sono delle regole, è arrivato ieri… è convocato, vedremo se giocherà o andrà in panchina. Domani mi aspetto tanto entusiasmo e voglia di far bene. Sarà un cammino difficile. Se noi abbiamo delle qualità, non bastano. La priorità sono l’atteggiamento e il carattere”.

Storica trasferta per il San Tommaso, squadra di un quartiere di Avellino: “San Tommaso è una società di Avellino, ha giocatori che hanno giocato in C e in D. É una società che parte dal basso ma ha ottimi giocatori e dovremo stare attenti. I giocatori devono essere contenti di essere stati scelti al posto di altri, non possono essere preoccupati di giocare davanti a 15.000 spettatori. Viceversa, non puoi intraprendere una carriera a certi livelli”.

