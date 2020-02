Palermo-Biancavilla

Pergolizzi avvisa il Palermo: ''Nessun relax'' *VIDEO*

Il Palermo pensa solo a vincere e domani contro il Biancavilla, al di lą del gioco, serviranno solo i tre punti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2020 - 12:43:20 Letto 348 volte

Conta solo il risultato. Il Palermo pensa solo a vincere e domani contro il Biancavilla, al di là del gioco, serviranno solo i tre punti. Ne è sempre più consapevole il tecnico rosanero Rosario Pergolizzi, oggi in sala stanza alla vigilia del match: “Diventa sempre più importante il risultato - dice Pergolizzi - il fattore di giocare in casa non ci deve far stare tranquilli. Ogni partita ha la sua difficoltà. Mi aspetto determinazione e gestione della gara. Non possiamo sbagliare. Ricciardo aveva la febbre stamane, è convocato ma dobbiamo valutare. Doda è recuperato. Il vantaggio rischia di far rilassare la squadra? Io ho sempre cercato di mantenre l’equilibrio dentro e fuori lo spogliatoio. Penso che la partenza ad agosto, la condizione scemata, infortuni e squalifiche abbiano condizionato. L’obiettivo è importante, non abbiamo fatto ancora nulla: i 7 punti di vantaggio danno serenità, ma non sono niente. Il campionato è lungo e duro”.

Pergolizzi ci tiene a precisare che non vuole rilassamenti da parte della sua squadra: “La Serie D è un campionato particolare, i calcoli non servono a nulla, lo scontro diretto per noi non cambia le cose: l’importante è l’obiettivo finale, al Savoia ci penseremo dopo la sosta. Complimenti ai campani per il loro campionato: noi dobbiamo pensare a fare sempre meglio”.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!