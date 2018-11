Striscione di solidarietà

''Piangiamo i nostri morti'', bellissimo striscione dei tifosi del Catania sulla tragedia di Casteldaccia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2018 - 22:17:45 Letto 844 volte

Un gesto significativo, bello, commovente. Arriva da Catania, dallo stadio Massimino. I tifosi rossazzurri, storici rivali di quelli del Palermo, hanno esposto uno striscione meraviglioso in occasione del match contro il Siracusa: “Piangiamo i nostri morti. Sentiamo lo stesso dolore. Noi siamo la Sicilia. Palermo rialzati".

Parole d'amore oltre ogni rivalità, ogni oltre fede calcistica che si legano alla tragedia di Casteldaccia che ha visto nove palermitani morire per via della furia del torrente Milicia. Catanesi e palermitani uniti nel dolore, la Sicilia che deve reagire, la Sicilia che piange e va oltre ogni rivalità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!