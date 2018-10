pallavolo nazionale

Pippo Gennaro, un palermitano nello staff azzurro della pallavolo

Pippo Gennaro il primo palermitano a entrare a far parte di uno staff nazionale di selezionatori di talenti.

Laureato in Scienze Motorie, docente nazionale federale con abilitazione smart coach, selezionatore regionale per la regione Sicilia per 12 anni, dal 1992 responsabile del settore maschile al Volley Club Leoni. Pippo Gennaro, pilastro della pallavolo giovanile siciliana, riceve un ulteriore riconoscimento delle sue capacità.

Giovedì 25 Ottobre è stato convocato a Roma, presso il Centro Tecnico Federale dell’Acqua Acetosa, per far parte della rosa dei collaboratori dei “Processi selettivi 2017-2020”, finalizzati a scoprire i migliori talenti sul territorio nazionale. Con lo scopo di monitorare il maggior numero di atleti possibili e coinvolgere maggiormente il territorio, i processi selettivi saranno suddivisi in tre fasi con un lavoro che si svilupperà da novembre fino ai mesi estivi. Per rendere il più organico possibile il programma di lavoro, la struttura tecnica si avvarrà di un responsabile tecnico individuato nella persona di Monica Cresta, attuale coach del Club Italia.

Ulteriormente, l’Italia è stata suddivisa in tre macro-aree geografiche, Nord/Centro/Sud, con l’individuazione di tre responsabili: Renato Barbon per l’Area Nord, Bruno Morganti per l’Area Centro e Vincenzo Fanizza per l’Area Sud.

Il coach Gennaro farà parte della rosa dei cinque collaboratori previsti per ogni area. Nello specifico, farà parte del team dell’Area Sud e svolgerà un lavoro di monitoraggio nelle regioni interessate: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

“Principalmente voglio ringraziare il mio tifoso n°1, nonché il Direttore Tecnico del Volley Club Leoni, il Prof. Giovanni Savasta che mi supporta (e sopporta) da ben 26 anni. Ringrazio inoltre tutto il C.R. Sicilia e spero di essere all’altezza di chi mi ha preceduto, ovvero il Prof. Mauro Maccotta, spero inoltre di continuare a fare in modo che sempre più atleti possano un giorno arrivare a vestire la maglia della nazionale seniores”.

Motivo di orgoglio e soddisfazione per il Volley Club Leoni. Questa convocazione dimostra, ancora una volta, il grande valore di un tecnico che, con passione e dedizione, ha già formato tanti atleti siciliani che oggi militano in campionati nazionali. Siamo certi che affronterà questa nuova sfida con la professionalità che lo ha sempre contraddistinto.

