Poker del Palermo al Nola

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2020 - 18:02:45 Letto 383 volte

Poker calato e vittoria fondamentale per il Palermo che batte il Nola 4-0 e mantiene sette punti di vantaggio sul Savoia oggi vittorioso 3-1 contro il Corigliano.

Rosanero che hanno finalmente espresso un gran calcio, la formazione di Pergolizzi ha spesso giocato sugli esterni e si è affidata alle giocate di Floriano e Felici che hanno letteralmente mandato in tilt la difesa del Nola.

Al Barbera non c’è stata partita, il Palermo ha dominato in lungo e in largo, trascinato da un super Floriano autore di una tripletta. Rosa avanti dopo alcuni minuti di equilibrio con Felici che con un morbido pallonetto mette in rete la palla dell’1-0. Floriano e’devastante e chiude il match già nel primo tempo, tiro di Ricciardo, respinta corta del portiere Nolano e tap-in vincente dell’ex Bari.

Il Palermo nella ripresa non rischia quasi nulla e arrotonda il bottino sempre con Floriano, 3-0 e poi gran gol del 4-0. Barbera che applaude un ottimo Palermo, una partita in meno e rosanero avanti sempre sette punti. Domenica sfida a Corigliano.

