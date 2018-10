Basket

Prima vittoria stagionale, battuta la Gm Basket 68-76

Gara tiratissima ed equilibrata quella del PalaMangano tra La Braciera Palermo Basket e la GM Basket, valevole per la 2* giornata del campionato di Serie D, che i rosanero riescono a portare a casa nell’ultimo periodo per 68-76. Squadre mai distanti più di due possessi per la quasi totalità dei 40’ di gioco, con i rosanero trascinati dai colpi dei senior e dalla fame dei giovanissimi.

Avvio sull'acceleratore con entrambe le squadre portate a spingere la palla offensivamente, la squadra di Giocondo si affida alla corsa, mentre quella di Vallesi arma la mano dei giocatori di maggior esperienza. Trevisano inizia la sua serata con due bombe e 10 punti complessivi nel solo primo quarto, al quale rispondono Forzano e Scancarello da oltre l'arco. Nel secondo periodo è Benvegna a salire in cattedra per La Braciera Palermo, prima di vedersi espulso per un evidente fallo di reazione nei confronti di un avversario. La Gm manda molti uomini a referto, ma è il classe 2002 rosanero, Federico Micale, a fare la voce grossa prima dell'intervallo piazzando la tripla sulla sirena che manda le squadre al riposo lungo sul 37-38.

Forzano apre con una tripla il secondo tempo, ma dall'altra parte è Melone a tenere a contatto i suoi con due triple. Cuccia e Leone si dividono i possessi offensivi, mentre nell'altra metà campo Trevisano e Micale fanno piazza pulita sui rimbalzi. L'ultimo quarto si apre con i rosanero sotto soltanto di un possesso, ma nel momento di maggior stanchezza ecco venire fuori tutto ilpeso dell'esperienza e la fame di dimostrare ancora qualcosa, specie nei più 'longevi' del roster di coach Vallesi. Trevisano è un chirurgo dalla lunetta (26 punti alla fine per lui), mentre capitan Cuccia non sembra neanche più sentire la stanchezza, piazzando la tripla poi replicata da Melone che da' il la' al successo dei rosa. Micale copisce in transizione, con la partita chiusa dai liberi di Giulio Paterno' e ancora di Trevisano.

Gran sorrisi e primi due punti stagionali per i ragazzi di coach Vallesi, apparsi in netto miglioramento rispetto all’esordio. Un gruppo che si consolida giorno dopo giorno e che, adesso, non vuole certo fermarsi qui.

Gm Basket Academy-La Braciera Palermo Basket: 68-76

Parziali: 17-14, 37-38 (20-24), 56-53 (19-15), 68-76 (12-23)

GM Basket: Vitale 13, Mantia 3, Biondo 6, Muratore 3, Sorce 6, Cerasola S. 3, Forzano 10, Lanfranchi 3, Cerasola M. 6, Briulotta ne, Scancarello 15, Caruso. All. Giocondo

Palermo Basket: MIcale F. 7, Micale G. ne, Santurbano ne, Leone 5, Benvegna 12, Paterno' G. 1, Fontanilla 3, Cuccia 11, Chiri, Melone 11, Tasca ne, Trevisano 26. All. Vallesi

Arbitri: Midolla e Fiannaca

