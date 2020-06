Palermo in Serie C

Promozione Palermo. Orlando: ''Primo traguardo raggiunto. Grazie a squadra, società e tifosi'' *VIDEO*

Esposta a Palazzo delle Aquile la bandiera Rosanero in segno di festeggiamento per la promozione del Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/06/2020 - 16:57:54 Letto 419 volte

Esposta a Palazzo delle Aquile la bandiera Rosanero in segno di festeggiamento per la promozione del Palermo. Ad issare la bandiera accanto a quelle istituzionali è stato il Sindaco Leoluca Orlando in persona.

"Con grande soddisfazione apprendo della conferma della promozione in Serie C sancita nel pomeriggio dal Consiglio Federale. Giunta a causa dello stop dei campionati minori a causa della emergenza sanitaria, tuttavia nessuno può nascondere che la promozione è stata legittimata e conquistata prioritariamente sul campo dove la squadra rosanero sin dall'inizio del torneo ha dimostrato di meritarsi un campionato di livello superiore.

Il mio apprezzamento va dunque all'intera squadra del Palermo, al suo presidente, ai dirigenti, che con impegno e professionalità, ognuno per la propria parte, hanno regalato questa gioia ai tifosi rosanero e all'intera città.

La promozione in serie C, di fatto, è il primo traguardo raggiunto di quel progetto iniziato la scorsa estate quando abbiamo affidato con convinzione ad Hera Hora il compito di rilanciare il calcio a Palermo.

Adesso, si apre la porta del professionismo e sono certo che il Palermo presto tornerà ad occupare spazi prestigiosi nel panorama del calcio italiano.

Infine, esprimo apprezzamento per l'intera tifoseria rosanero, per i club organizzati, che sin dalla prima partita hanno dimostrato attaccamento ai colori come storicamente fatto e per il fatto che hanno deciso di non festeggiare la promozione in serie C con pubbliche manifestazioni in rispetto ai tantissimi morti provocati dal Covid e come segno di vicinanza alle loro famiglie, dimostrando una straordinaria sensibilità e civiltà che coniuga passione sportiva e rispetto civile.

Ci sarà tempo per nuovi festeggiamenti e per nuovi traguardi. Forza Palermo."

Ti potrebbe interessare? Il Palermo è ufficialmente promosso in serie C

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!