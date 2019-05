class action

Retrocessione Palermo, class action dei tifosi

Il comitato promotore chiederà l'adesione a migliaia di tifosi, sportivi ed appassionati di calcio, per agire collettivamente contro la scandalosa decisione della lega di serie B.

In seguito alla decisione della Lega di serie B di rendere immediatamente esecutiva la sentenza emanata dal Tribunale Federale e, contestualmente, di impedire al Palermo di accedere ai playoff, nell’attesa degli esiti del ricorso presentato dalla società al Tribunale Federale che sarà resa nei prossimi giorni, si è costituito il Comitato Promotore di una «class action» (azione collettiva) contro la Lega di serie B, rea, secondo i componenti dello stesso Comitato, di aver agito in palese conflitto di interessi allo scopo di privare il Palermo Calcio di qualunque chance di essere promosso nella massima serie.

Il comitato promotore chiederà l’adesione a migliaia di tifosi, sportivi ed appassionati di calcio, per agire collettivamente contro la scandalosa decisione della lega di serie B, e «in solido» contro i componenti del Consiglio di Lega che hanno assunto la scandalosa decisione.

La tesi del Comitato è che si sia configurata una specifica lesione di interessi legittimi ai danni di una vasta platea di tifosi, appassionati e sportivi legati al Palermo, tutti desiderosi che il campionato di serie B ed il suo epilogo dei play off si svolgano nella più assoluta regolarità e trasparenza.

Il Comitato fornirà nei prossimi giorni i dettagli tecnici utili all’adesione; al momento è possibile anticipare che per aderire sarà necessario, previa dimostrazione dei requisiti di tifoso (esibizione di abbonamento, biglietto o tessera del tifoso), versare la quota simbolica di 5 euro, che sarà utilizzata per la copertura delle spese legali utili alla proposizione del ricorso.

