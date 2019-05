retrocessione palermo

Retrocessione Palermo: Orlando incontro al Coni con Giorgetti

Orlando: ''Necessario trovare ogni rimedio anche normativo per impedire che la squadra e la città vengano penalizzate non da irregolarità o errori dei giocatori o dei cittadini, ma da errori commessi da amministratori del passato''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2019 - 17:02:30 Letto 460 volte

Il Sindaco ha incontrato oggi, presso la sede del CONI a Roma, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, al quale ha ribadito la posizione dell'Amministrazione comunale "a fianco dei tifosi e della squadra e la necessità che si trovi ogni rimedio, anche normativo, per impedire che la squadra e la città vengano penalizzate non da irregolarità o errori dei giocatori o dei cittadini, ma da errori commessi da amministratori, per altro del passato societario".

Nel frattempo il Sindaco Leoluca Orlando ha dato formalmente mandato all'Avvocatura comunale di verificare, anche ma non solo in raccordo con la Società Palermo Calcio, la possibilità di azioni legali circa la vicenda specifica della società di calcio, "quindi azioni per l'accertamento e la sanzione di irregolarità ed allo stesso per la tutela dei risultati sportivi raggiunti dalla squadra", nonché "per la tutela dell'immagine di Palermo da azioni intraprese da organi ed enti che potrebbero danneggiare la città nel suo complesso".

